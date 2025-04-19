Pentagon: ABD, Suriye’deki asker sayısını binin altına indirecek

Sputnik'e göre, ABD, ülkedeki belirli bölgelerde ABD güçlerini birleştirme çabalarının bir parçası olarak önümüzdeki aylarda Suriye'deki askeri varlığını bin askerin altına düşürmeyi planladığını açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını önümüzdeki aylarda bin askerin altına düşürmeyi planladığını, şu şekilde açıkladı:

"Bugün Savunma Bakanı, Suriye'deki ABD güçlerinin Birleşik Ortak Görev Gücü-Operasyon Doğal Kararlılık kapsamında Suriye'de seçilmesi için konsolidasyon talimatı verdi. Bu kasıtlı ve koşullara dayalı süreç, önümüzdeki aylarda ABD'nin Suriye'deki ayak izini bin ABD gücünün altına düşürecek"

Parnell, kısmi çekilmeye rağmen ABD'nin bölgede IŞİD'in kalan gruplarına karşı saldırı düzenleme kapasitesine sahip olacağını sözlerine ekledi.