İran’dan Suriye’nin yeni yönetimine mesaj: İlişkiler için güvenlik şartı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suriye’deki yeni yönetime ilişkin yaptığı açıklamada, İran’ın bu yönetimle ilişki kurmasının, Suriye’de güvenliğin sağlanması ve kapsayıcı bir hükümetin oluşturulması şartına bağlı olduğunu belirtti.

Bakan Erakçi “Suriye’de tüm etnik grupları kapsayan, halkın iradesini yansıtan bir hükümetin kurulması ve ulusal diyaloğun başlatılması gerekmektedir,” dedi.

İran, şu anda Suriye’deki gelişmeleri sadece gözlemlediğini ve mevcut yönetimle herhangi bir ilişki kurmadığını ifade etti.

“Suriye’deki mevcut yönetimle herhangi bir temasımız yok ve bu konuda acelemiz de bulunmuyor,” diyen Bakan Erakçi, İran’ın Suriye’deki yeni yönetimin güvenlik ve istikrarı sağlamasını beklediğini vurguladı.

Bu açıklamalar, Erakçi’nin Moskova’da Rus yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından geldi. İran ve Rusya’nın, Suriye’deki durumdan derin endişe duydukları ve bölgedeki istikrar ve güvenliğin sağlanması konusunda ortak bir ilgiye sahip oldukları belirtildi.