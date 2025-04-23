Erakçi, Çinli yetkili ile İran-ABD müzakerelerini görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Çinli mevkidaşının resmi daveti üzerine gittiği Pekin’de, Çin Başbakan Birinci Yardımcısı Ding Xuexiang ile bir araya geldi.

Taraflar, iki ülke arasındaki tarihi dostluğa vurgu yaparak, İran ile Çin arasındaki “Kapsamlı Stratejik Ortaklık” çerçevesindeki son işbirliği gelişmelerini gözden geçirdi. Özellikle 25 yıllık kapsamlı işbirliği programının hızlandırılması konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Çin’in İran için güvenilir ve stratejik bir ortak olduğunu belirten Erakçi, ikili ve çok taraflı düzeyde işbirliğinin, özellikle Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS gibi platformlarda, geliştirilmesinin önemine değindi.

Bakan Erakçi ayrıca, İran’ın Asya merkezli dış politika yaklaşımını anlattı ve ABD’nin tek taraflı eylemlerine karşı, İran ve Çin gibi ülkelerin daha yakın işbirliği içerisinde olmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Görüşmede, İran’ın Filistin’deki İsrail saldırılarına ve Yemen’e yönelik ABD müdahalelerine dair tutumu da açık şekilde ifade edildi. Erakçi, uluslararası toplumun bu yasa tanımazlık karşısında etkili bir tepki vermesi gerektiğini vurguladı.

İki ülke arasındaki stratejik ortaklığın, karşılıklı güven ve saygıya dayalı olduğunu belirten Ding Xuexiang, Çin’in İran’a yönelik ambargoların kaldırılması yönündeki çabalarını desteklemeye devam edeceğini ifade etti. Çinli yetkili, İran ile tüm alanlarda işbirliğini geliştirmeye kararlı olduklarını söyledi.

Görüşmede ayrıca, İran ile ABD arasında devam eden dolaylı müzakerelerin son durumu da ele alındı. Erakçi, İran’ın önceki olumsuz tecrübelere rağmen diplomasi yolunda samimi ve kararlı bir şekilde ilerlediğini vurguladı.