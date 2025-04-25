Dışişleri Bakanlığı'ndan Erakçi'nin Umman ziyaretine ilişkin flaş açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Erakçi'nin Umman ziyaretine ilişkin bir açıklamada bulundu.

Bekayi'nin X'ten yaptığı açıklaması şu şekilde:

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ve beraberindeki heyet, Umman Dışişleri Bakanı'nın arabuluculuğunda düzenlenen İran-ABD görüşmelerinin üçüncü turuna katılmak üzere Maskat'a ulaştı.

İran halkının nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma konusundaki yasal ve meşru haklarını korumaya kararlıyız ve aynı zamanda nükleer programımızın tamamen barışçıl niteliği konusunda güvence sağlamak için makul adımlar atmaya hazırız.

İran halkına yönelik hukuksuz ve insanlık dışı yaptırımların objektif ve hızlı bir şekilde sona erdirilmesi bizim için önceliklidir.

Diğer tarafın ne kadar ciddi olduğu ve adil ve gerçekçi bir anlaşmaya ne kadar hazır olduguna bakacağız.