Abbas Erakçi’nin “Müzakere Gücü” kitabı: Diplomasiye ışık tutan eser

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin kaleme aldığı “Müzakere Gücü” adlı kitap, siyasi ve diplomatik müzakere süreçlerine dair hem teorik hem de pratik bilgiler sunarak dikkatleri üzerine çekiyor. 2024 yılında yayımlanan bu eser, Erakçi’nin 30 yılı aşkın diplomatik kariyerinin süzgecinden geçmiş deneyimlerini yansıtıyor.

Kitabın yapısı ve içeriği

Kitap altı bölümden oluşmaktadır ve müzakerenin temel ilkelerinden başlayarak sürecin yönetimi, kullanılan teknikler, kültürel etkiler ve yaşanan zorluklara kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor:

-Müzakerenin Temel İlkeleri: Güç, etki ve çeşitli müzakere stratejileri üzerine kuramsal açıklamalar.

-Müzakere Süreci: Hazırlık, müzakereye başlama, çatışmaların yönetimi ve anlaşmaya varma gibi adımlar detaylı şekilde anlatılmaktadır.

-Müzakere Teknikleri: Çıkar temelli, rekabetçi ve iş birliğine dayalı müzakere yöntemleri tanıtılmaktadır.

-Kültürün Müzakereye Etkisi: Kültürel farklılıkların müzakerelere olan etkisi ve ortaya çıkan zorluklar irdelenmektedir.

-Müzakere Sırasındaki Sorunlar: Güvensizlik, dil farklılıkları ve siyasi baskılar gibi zorluklara değinilmektedir.

-Uygulamalı Deneyimler: Yazarın 5+1 ülkeleriyle yaptığı İran nükleer müzakerelerine dair kişisel anıları ve tecrübeleri paylaşılmaktadır.

Üç boyutlu güç tanımı

Erakçi, bir röportajda kitabın adındaki “Müzakere Gücü” ifadesinin üç temel başlık altında değerlendiriyor:

1. Müzakere edebilmek için gereken güç: Bir ülkenin müzakere masasına oturabilmesi için sahip olması gereken kapasite ve imkânlar.

2. Müzakere yoluyla elde edilen güç: : Müzakere sonucunda elde edilen kazanımların ulusal güce katkısı.

3. Müzakerecinin kişisel gücü: Etkili bir müzakereci olmak için gerekli bireysel beceri ve özellikler.

Yazara göre kitabın yenilikçi yönü ikinci anlamda yani müzakerenin bir ülkeye güç kazandırabileceği düşüncesinde yatıyor.

Muhammed Cevad Zarif’ten Önsöz

Kitap, İran’ın eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in yazdığı bir önsözle başlıyor. Zarif, bu giriş yazısında diplomasi ve müzakerenin uluslararası ilişkilerdeki önemini vurgularken, Abbas Arakçi’nin nükleer müzakerelerdeki kritik rolünü ön plana çıkarıyor.

"Müzakere Gücü" adlı kitap hangi dillere çevrildi?

Seyyid Abbas Erakçi'nin eseri olan “Müzakere Gücü” Ermenice'ye çevrilmiştir. Bu çeviri, İran Dışişleri Bakanı'nın Erivan'a yaptığı resmi ziyaret sırasında tanıtılmış ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’ın önsözüyle yayımlanmıştır.

Ermenice çeviri, Erivan Devlet Üniversitesi İran Araştırmaları Bölüm Başkanı Profesör Voskanian’ın gözetimindeki bir çevirmen ekibi tarafından hazırlanmış ve İran İslam Cumhuriyeti’nin Ermenistan Büyükelçiliği işbirliğiyle yayımlanmıştır.

Kitabın Farsaça'sını buradan alabilirsiniz