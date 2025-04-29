İran'ın köklü geçmişine yolculuk: "Şehname ve Kadim Metinlere Dayalı Tam İran Tarihi"

İranlı yazar Dr. Muhammed Resulî'nin "Şehname ve Kadim Metinlere Dayalı Tam İran Tarihi" adlı kitabı, İran tarihini farklı bir bakış açısıyla ele alan yenilikçi bir araştırmadır. Bu eser, Firdavsî'nin Şehname'si ve eski kaynaklara dayanarak İran tarihini incelemektedir.

Kitabın içeriği ve yaklaşımı

Dr. Resulî, tarih, şehname araştırmaları ve siyasi hukuk alanlarını birleştirerek bilimsel ve akademik bir yaklaşımla İran tarihini yeniden yorumluyor. Şehname'nin yalnızca edebi değil, aynı zamanda tarihi bir kaynak olduğunu savunarak, İran'ın geçmişini bu metinler aracılığıyla anlatıyor. Kitap, İran tarihini milattan binlerce yıl öncesinden başlayarak İslam dönemine kadar getiriyor.

Kitabın öne çıkan özellikleri

- Şehname'deki anlatımlar tarihsel olaylarla karşılaştırılarak yorumlanıyor.

- 14.000 yıllık İran tarihi inceleniyor.

- İran milleti, milliyetçilik, devlet yapısı, eski tıp gibi konulara da yer veriliyor.

Kitabın sonunda genç okuyucular için sade bir özet bulunuyor.

Kitap bilgileri

"Şehname ve Kadim Metinlere Dayalı Tam İran Tarihi", 2024 yılında 848 sayfa olarak Sebzân Yayınları tarafından yayınlanmıştır.

Bu kitabı İran’daki çevrimiçi kitapçılardan, özellikle https://www.iranketab.ir/ gibi sitelerden temin edebilirsiniz.

Yazarın diğer eseri; Nasukh

Nasukh, 14. yüzyılda İran'ın gerçeküstü modernizminin edebiyat okulunu birleştiriyor. Nasukh, bir nevi tarih felsefesinden etkilenerek İran mitlerine gizemli bir bakışla yazılmış, aynı zamanda zamanın ve günümüzün meselelerini de ele almıştır