Hizbullah'tan İran'a taziye mesajı

Lübnan Hizbullah Hareketi'nden yapılan açıklamada, “İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’ye, Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian’a, İran milleti ile hükümetine ve Bender Abbas’taki Şahit Reaci Limanı’nda meydana gelen trajik patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz.

İran hükümeti ile cesur ve fedakar halkıyla tam dayanışmamızı ifade ediyor, patlama mağdurları için Allah'tan rahmet, yaralılar için acil şifalar diliyoruz. Allah'tan İran İslam Cumhuriyeti'ni ve değerli halkını her türlü kötülükten korumasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İran halkının kararlı duruşuyla bu acı olayın üstesinden gelebileceğine inancını vurgulayan Hizbullah'ın mesajında, ''İran’ın ilerleme, kalkınma ve dik duruş yolunu izleyip İslam ümmetinin davasına olan desteğini sürdüreceğine inanıyoruz.'' denildi.