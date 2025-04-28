Pezeşkiyan: İran, yatırımcılar, iş adamları ve turistler için doğru bir ülke

İran'ın kabiliyetlerini göstermek amacıyla düzenlenen İran EXPO 2025 Fuarı'nın açılışında konuşan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, "İran sıcakkanlı, nazik ve samimi insanlara sahip bir ülkedir.Yabancı bazı ülkelerin İran aleyhine söyledikleri yalandır. Allah'ın izniyle İran'a geliğinizde bunları göreceksiniz. Bu nedenle, yolculuğunuz uğurlu oldus ve İran'ımıza ve Tahran'ımıza hoş geldiniz diyorum." dedi.

"İran'ımız doğudan batıya, kuzeyden güneye bir kavşaktır" diyen Pezeşkiyan, "Yatırımcıların, iş adamlarının, turistlerin her türlü faaliyetinin, arzu ederlerse dünyamızın sağlık, huzur ve güven içerisinde geleceğinin inşasına katkı sunabileceği bir alandır" ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan sözlerinin devamında "Barış ve güvenlik ticaret, yatırım ve seyahatle sağlanır. Barış ve güvenlik, işbirliği ile mümkündür. Dünyadaki savaşlar ve kan dökülmeleri aşırı arzulardan ve bireylerin, ülkelerin ve toplumların haklarına saygısızlıktan kaynaklanmaktadır" açıklamasını yaptı.

Pezeşkiyan sözlerine şöyle devam etti:

Ülkelerin toprak bütünlüğüne ve haklarına saygı duyuyoruz ve buraya gelen tüm değerli ülkelere teşekkür ediyor, bilimsel, ekonomik, kültürel, siyasal ve sosyal alanlarda, insanların birbirleriyle işbirliği yapabileceği her alanda mümkün olan her şekilde işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu bildiriyoruz.