İran Van kentinde konsolosluk açıyor

AK Parti Van Milletvekili ve Türkiye-İran Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, İran Konsolosluğu'nun Van'da açılacağı haberiyle dikkatleri üzerine çekti. Yapılan resmi ziyaretler ve görüşmeler sonucunda somut adımların atıldığını belirten Türkmenoğlu, bu gelişmenin hem diplomatik ilişkileri hem de ekonomik iş birliğini güçlendireceğini vurguladı.

Türkmenoğlu, İran'a gerçekleştirdikleri resmi ziyareti değerlendirerek, "Türkiye ile İran arasındaki kadim dostluğun ve iş birliğinin yeni bir ivme kazandığını görüyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Abdulkerim Hüseyinzade ile yapılan görüşmede, iki ülke ilişkilerini ileriye taşıyacak konuların ele alındığı belirtildi.

Van'da açılması planlanan İran Konsolosluğu’nun resmî işlemlerinin hızlandırılmasının gündeme taşındığını duyuran Türkmenoğlu, bu gelişimin Van için tarihi bir adım olduğunu ifade etti. Konsolosluğun sadece diplomatik ilişkileri değil, aynı zamanda ticaretten turizme, kültürel etkileşimden bölgesel kalkınmaya kadar birçok alanda olumlu etkilere sahip olacağını vurguladı.

Görüşmelerde sınır kapılarının modernizasyonu ve yeni kapıların açılması konularında da karşılıklı kararlılık sergilenmesi dikkat çekti. Türkmenoğlu, bu adımların Van'ı ve tüm bölgeyi uluslararası ticaretin kilit güzergahı haline getireceğini söyledi.