İran, Van kentinde konsolosluk açıyor

Konsolosluk ve Meclis İşlerinden sorumlu İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Vahid Celalzade, İran’ın Türkiye’de konsolosluk açması ve Türkiye’nin de İran’da konsolosluk açması konusundaki taleplere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Celalzade, “İlk talep, İran tarafından Türkiye'nin Van şehrinde bir konsolosluk açılması yönünde iletilmiştir. Bu talep, İran hükümetinin onayladığı bir kararnameye dayanmakta; bu karar doğrultusunda Van şehrinde İran Konsolosluğu’nun açılması öngörülmektedir” dedi.

Celalzade, “Türkiye, Van şehrinde İran Konsolosluğu açılmasına yönelik ön onayını vermiştir. Büyük ihtimalle Türkiye de İran’da bir konsolosluk açmak için öneride bulunacaktır ve biz şu anda karşı tarafın bu yöndeki teklifini bekliyoruz” ifadesini kullandı.