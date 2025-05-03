İran'dan Özgürlük Filosu gemisine saldırıya kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Gazze'ye yardım götüren Özgürlük Filosu gemisine uluslararası sularda İsrail tarafından düzenlenen saldırıyı kınadı.

Gazze Şeridi'nde saldırı, soykırım, kıtlık ve açlığın sürdürüldüğüne değinen Bekayi, Filistin halkına yönelik soykırım ve gıda ablukası doğrultusunda yapılan bu saldırıyı ‘’açık bir suç ve deniz güvenliğine yönelik bir terör eylemi’’ olarak nitelendirdi.

Bekayi, ''Gazze'deki masum çocuk ve kadınların yiyecek, su ve ilaçtan mahrum bırakılması, savaş suçunun ve insanlığa karşı suçun açık bir örneği ve uluslararası insancıl hukukun ihlalidir’’ dedi.

ABD ve Siyonist rejimin diğer destekçilerinin bu suçlara ortak olduğunu belirten Bekayi, İran’ın Gazze ve Batı Şeria'daki mazlum Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Bekayi, ''Siyonist rejimi kesin bir dille kınamak ve Siyonist yetkilileri cezalandırmak için uluslararası toplumu ve İslam ülkelerini harekete geçmeye çağırıyoruz’’ diye konuştu.

