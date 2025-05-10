Tüm dünya, Siyonist rejimin ve destekçilerinin suçlarına karşı durmalıdır

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bir grup işçiyi Tahran'daki İmam Humeyni (ra) Hüseyniyesi’nde kabul etti.

Görüşmede, işçilerin toplumdaki yerine değinen Ayetullah Hamanei, “Toplumun istikrarı ve sürdürülebilirliğinin temel direklerinden biri olan işçiler, yılın sloganı olan Üretime Yatırım'ın hayata geçirilmesinde de ana sermayedir” dedi.

Ayetullah Hamaeni, günümüzde dünyada milletlere karşı uygulanan art niyetli politikalarla Filistin meselesinin unutturulmaya çalışıldığını belirterek, "Buna asla izin verilmemeli; Müslüman milletler buna izin vermemeli. Çeşitli söylentilerle, farklı açıklamalarla, yeni ve alakasız konular gündeme getirilerek zihinler Filistin meselesinden uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Zihinler Filistin meselesinden uzaklaşmamalıdır" ifadesini kullandı.

Siyonist rejimin Gazze’deki cinayetlerine dikkat çeken Ayetullah Hamanei sözlerine şöyle devam etti: “Siyonist rejimin Gazze’de, Filistin’de işlediği cinayetler öyle kolayca görmezden gelecek şeyler değildir. Tüm dünya buna karşı durmalıdır. Hem Siyonist rejimin kendisine karşı durmalıdır, hem de onu destekleyenlere karşı... Amerikalılar gerçekten tam anlamıyla bu rejimi destekliyorlar. Şimdi siyaset dünyasında bazı şeyler söyleniyor, bazı açıklamalar yapılıyor ki sanki bu gerçeğin aksini düşündürebilir; ama işin gerçeği bu değil. Gerçek şu ki, mazlum Filistin halkı, bugün yalnızca Siyonist rejimle değil, Amerika’yla, İngiltere’yle de karşı karşıyadır”