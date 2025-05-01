Ayetullah Hamanei, Liman Faciası için temsilcisini gönderdi

İran İslam Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Hürmüzgan Eyaleti’ndeki Şehit Recai Limanı’nda meydana gelen patlama sonrası yaralılar ve mağdurların durumunu yerinde değerlendirmek üzere özel temsilcisi Hüccetü’l-İslam Muizzi’yi bölgeye gönderdi.

Muizzi, yaralılarla ilgilenmek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletmek ve yardım operasyonlarının gidişatını değerlendirmek amacıyla Hürmüzgan’a gitti.

Temsilci, ziyaretleri sırasında bazı hayatını kaybedenlerin evlerine de giderek, Ayetullah Hamanei’nin taziye mesajını doğrudan ailelere iletti.