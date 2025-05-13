Tel Aviv, ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağının satışından rahatsız

İsrail Ordu Radyosu, Washington'un Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satma kararının, Tel Aviv ile Washington arasında yeni bir gerginliğe yol açabileceğini, Tel Aviv'in bunu bölgedeki "askeri üstünlüğüne" tehdit olarak gördüğünü duyurdu.

Haberde şunlara yer verildi: Binyamin Netanyahu, Dışişleri ve Güvenlik Komitesi toplantısında anlaşmaya karşı olduğunu açıkladı. Bu kaygılar, Ankara ile Washington arasındaki ilişkilerin giderek yakınlaşması ve aynı zamanda Türkiye'nin İsrail'e yönelik giderek artan düşmanca açıklamalarından kaynaklanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iyi bir ev sahibi olduğunu belirterek, Türkiye'yi ziyaret etmeyi memnuniyetle karşıladığını açıkladı.