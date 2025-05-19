İran ve Azerbaycan ortak askeri tatbikatı devam ediyor

Gelişen İran-Azerbaycan askeri işbirliğinin derinleşmesine katkı sağlayan Araz-2025 tatbikatının ikinci günü geçit töreniyle devam etti.

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Operasyonlar Komutan Yardımcısı ve "Araz 2025" Tatbikatı Komutanı Tuğgeneral Veli Madeni de tatbikata ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu tatbikat, iki ülkenin stratejik, operasyonel ve askeri hedeflerini geliştirmek amacıyla ve İran ile Azerbaycan cumhurbaşkanlarının yaptığı anlaşmalar doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Geçtiğimiz yılın ilk aşaması İran İslam Cumhuriyeti topraklarında yapılmıştı; bu yıl ise aynı sürecin devamı olarak Azerbaycan topraklarında icra ediliyor." dedi.

Tuğgeneral Madeni, Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri’ne bağlı Mirza Kuçek Han özel kuvvetler tugayından bir taburun tatbikata katıldığını belirterek, "Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri’nin özel birlikleri, tam donanımlı, yüksek kabiliyete ve uzmanlık becerisine sahip kuvvetlerdir. Bu tatbikatta bazı askeri ekipmanlarımızı ve kabiliyetlerimizi sergilemek istiyoruz." ifadesini kullandı.