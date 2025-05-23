Sudan'dan ABD’ye yaptırım tepkisi

Sudan hükümeti, ABD’nin ülkede kimyasal silah kullanıldığı iddiasıyla açıkladığı yaptırımlara sert tepki gösterdi. Hükümet, bu suçlamaları “asılsız” ve “siyasi şantaj” olarak nitelendirdi.

Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Halid el-Ayasir tarafından yapılan açıklamada. “ABD yönetiminin ileri sürdüğü iddialar tamamen gerçek dışı olup, Sudan’daki durumu çarpıtmaya yönelik siyasi bir araçtır.” ifadelerine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Sudan hükümetinin 2024 yılı içinde, paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile devam eden iç savaş sırasında kimyasal silah kullandığını belirlediklerini ve bu nedenle yaptırım kararı aldıklarını duyurmuştu.

Yaptırımlar kapsamında, gelecek aydan itibaren ABD’den Sudan’a yapılacak ihracatlar ve ABD hükümetine ait kredi hatlarına erişim sınırlandırılacak.

Bakan el-Ayasir, Washington’un bu tür adımlarla Sudan halkının barış, istikrar ve refaha ulaşma yolunu engellemeyi amaçladığını savundu. “Bu tür politikalar, Sudan somut ilerlemeler kaydettiğinde hep yeniden gündeme geliyor” dedi.

ABD’nin iddialarının herhangi bir somut delile dayanmadığını vurgulayan Ayasir, “Bugün yeniden aynı asılsız iddialar dile getiriliyor. Bu kez kimyasal silah kullanımı üzerinden karalama yapılıyor. Oysa Washington, Darfur ve diğer bölgelerde sivillere yönelik belgelenmiş suçlara karşı sessiz kalmayı sürdürüyor.” ifadelerini kullandı.