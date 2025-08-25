https://tr.mehrnews.com/news/1929725/ 25 Ağu 2025 08:23 News ID 1929725 Ekonomi Ekonomi 25 Ağu 2025 08:23 İran'da doların bugünkü fiyatı İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi. İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 94 bin 100 tümen seviyesinden işlem gördü. Dün ise Amerikan doları kuru 95 bin tümen seviyesinden işlem gördü. News ID 1929725 کپی شد İlgili haberler İran'da dolar kuru bugün kadar? İran'da dolar fiyatı ne durumda? Pezeşkiyan'dan İslam Cumhuriyeti'nin Kurucusu'na saygı ziyareti(+video) İran'da doların fiyatı ne kadar? İran'da doların güncel fiyatı İran'da doların fiyatı ne kadar? İran'da dolar fiyatında son durum Ekler dolar dolar fiyatı dolar kuru Ekonomi İran
yorumunuz