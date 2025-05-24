ABD, Suriye yaptırımlarını hafifletiyor

ABD Hazine Bakanlığı, Suriye’ye yönelik ekonomik yaptırımlarda önemli bir değişikliğe gitti.

Bakanlık, Suriye’ye uygulanan kısıtlamaların derhal hafifletilmesini öngören genel lisansı yayımladı. Açıklamada, bu adımın ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin açıklaması doğrultusunda atıldığı belirtildi.

Yayımlanan genel lisans kapsamında, Suriye Yaptırımları Yönetmeliği çerçevesinde daha önce yasaklanan işlemlere izin verildi. Böylece fiilen Suriye’ye uygulanan yaptırımların kaldırıldığı bildirildi. Lisans, “Önce Amerika” stratejisi doğrultusunda özel sektör yatırımlarının ve faaliyetlerinin önünü açmayı hedefliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası (Sezar Yasası) kapsamında bir muafiyet kararı alarak, ABD’nin müttefiklerinin Suriye’deki ekonomik potansiyeli daha etkin kullanmasının yolunu açtı. Açıklamada, bu adımın Esed rejimine yönelik yaptırımların tamamen kaldırılmasına yönelik daha geniş kapsamlı bir çabanın parçası olduğu vurgulandı.

Yeni düzenlemeyle Suriye ekonomisinin tüm sektörlerinde faaliyetlerin yürütülmesinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Terör örgütleri, savaş suçluları, uyuşturucu kaçakçıları ve eski Esed rejiminin destekçileri kapsam dışında tutulurken; Rusya, İran ve Kuzey Kore lehine işlemler de yasak kapsamındaki yerini koruyor.

Ayrıca, ABD'li finans kuruluşlarının Suriye Ticaret Bankası için hesap tutmasına izin verilirken, yeni Suriye hükümeti, Ahmed Şara liderliğindeki yönetim, Suriye Merkez Bankası, bazı Suriyeli bankalar ve enerji şirketleriyle de işlem yapılmasına olanak sağlandı.

Rubio: 180 günlük muafiyet insanî müdahaleyi kolaylaştıracak

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaptığı yazılı açıklamada, Sezar Yasası yaptırımlarından 180 gün süreyle feragat edildiğini duyurdu.

Rubio, söz konusu muafiyetin enerji, su, elektrik ve sanitasyon hizmetlerinin sağlanmasını kolaylaştıracağını, bu sayede Suriye genelinde insanî yardım çalışmalarının daha etkili yürütülebileceğini belirtti.

Rubio ayrıca bu kararın, Trump yönetiminin Suriye ile yeni bir ilişki kurma vizyonunun önemli bir adımı olduğu ifade edildi.