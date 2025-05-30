Avusturya'nın Tahran Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Avusturya Anayasayı Koruma Federal Ofisi’nin İran hakkındaki asılsız iddialarının ardından Avusturya'nın Tahran'daki maslahatgüzarı Michaela Pacher'in bakanlığıa çağırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Dışişleri Bakanlığı Birinci Batı Avrupa Dairesi Başkanı Alirıza Molla Kadimi'nin Tahran'ın güçlü protestosunu Avusturyalı yetkiliye iletildiği belirtildi.

Avusturya iç istihbarat teşkilatının yıllık değerlendirme raporunda yer alan iddiayı reddeden Molla Kadimi, bu iddianın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) çok sayıda raporuyla tamamen çeliştiğini kaydetti.

İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması üyesi olduğunu belirten Molla Kadimi, ülkenin nükleer programının, uluslararası hukuki yükümlülükleriyle tamamen uyumlu olduğunu vurguladı.

Avusturyalı diplomatın da Tahran'ın tutumunu Viyana'ya yansıtacağını bildirdiği kaydedildi.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Avusturya Anayasayı Koruma Federal Ofisi’nin İran'ın nükleer programıyla ilgili iddiasına tepki gösterdi.

İsmail Bekayi, Avusturya'nın Anayasayı Koruma Federal Ofisi'nin raporunda yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Avusturya iç istihbarat teşkilatının iddiasına göre, İran'ın nükleer silah geliştirme programı oldukça ilerlemiş durumda ve İran, nükleer başlıkları uzun mesafelere ulaştırabilecek balistik füzelerin artan bir cephaneliğine sahip.