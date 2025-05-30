Tahran, Reuters'ın Kral Selman'ın İran mektubu iddiasını yalanladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Reuters'ın Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman'ın Tahran ziyareti sırasında Suudi Kralı'nın İran'a ilettiği mektubun içeriğiyle ilgili iddiasını yalanladı.

Reuters'ın haberinde Suudi Savunma Bakanı'nın geçen ay İranlı yetkililere “ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer anlaşma müzakereleri teklifini ciddiye alın” mesajı verdiği, aksi takdirde İsrail’in saldıracağı uyarısı yaptığı iddia edildi.

Suudi Savunma Bakanı Nisan ayında İran’a yaptığı ziyaret kapsamında İslam Devrimi Lideri Ayetullah Ali Hamanei ile görüşerek Kral Selman Bin Abdülaziz'in mektubunu iletmişti.