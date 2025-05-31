İmam Humeyni'nin (ra) vefat yıldönümü etkinliği ne zaman başlıyor?

İmam Humeyni’yi (r.a) Anma Merkezi Sekreteri Muhammed Ali Ensari, düzenlediği basın toplantısında, merasim için bir milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapmaya hazırlandıklarını duyurdu. Ensari, bu törenin, halkın İmam’ın ideallerine olan bağlılığını ve velayet makamına olan biatını tazelediğini vurguladı.

Tören, 4 Haziran sabahı saat 06.30’da İmam Humeyni’nin (r.a) kutsal türbesinde başlayacak. Resmi program ise saat 08.00’de yapılacak. Tören kapsamında İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin yanı sıra Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da birer konuşma gerçekleştirecek.

Ensari'ye göre, bu yılki etkinliğe, İslam ülkeleri başta olmak üzere Avrupa, Asya ve Latin Amerika’dan 44 ülkenin temsilcilerinin katılacak. Katılımcılar arasında üniversite hocaları ve kültürel figürlerin yer alması, İmam Humeyni’ye (r.a) dünya genelinde duyulan derin ilgiyi ortaya koyuyor.

Muhammed Ali Ensari, İçişleri Bakanlığı, Tahran Belediyesi, Kızılay ve Sağlık Bakanlığı'nın işbirliğiyle ulaşım, sağlık, gıda gibi tüm lojistik hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Yurtdışındaki törenler ise Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonuyla hem İslami hem de gayri İslami ülkelerde düzenlenecek.