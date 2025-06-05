İran'dan Alman milletvekilinin Filistin'i desteklediği için parlamentodan atılmasına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bir milletvekilin Filistin yazılı tişört giymesi nedeniyle Almanya Federal Meclisi’nden atılmasına tepki olarak sosyal medya hesabı X üzerinden şöyle bir paylaşımda bulundu:

"Bir milletvekili adayının kıyafeti üzerinde 'Filistin' kelimesinin yer almasının Almanya Parlamentosu için tahammül edilemez olması gerçeği, bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını desteklediklerini iddia edenlerin sistematik ikiyüzlülüğünün açık bir göstergesidir.

İsrail’in soykırımını normalleştirmek, günümüz dünyasının en karanlık trajedisidir ve Siyonist rejimin suçlarını destekleyen ve gerekçelendirenler, İsrail’in suçlarına ortak ve suç ortağıdır."