İran'da dolar güne nasıl başladı?

İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi. İran'da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 93 bin 670 tümen seviyesinden işlem gördü. Dün ise Amerikan doları kuru 93 bin 390 tümen seviyesinden işlem gördü.
