İsrail'in Madleen gemisine saldırısı Berlin'de protesto edildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de yüzlerce kişi, Siyonist İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil "Madleen" gemisine saldırısına tepki gösterdi.

Berlin Belediye binası önündeki Neptunbrunnen Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi, "Madleen" gemisine yapılan saldırıyı protesto ederek, gemide alıkonulan 12 aktivistin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Göstericiler, "Ablukayı kaldırın", "Gazze'yi aç bırakmayı durdurun", "Sessizliğiniz öldürüyor", "Soykırımı durdurun", "Mavi Marmara'dan Madleen'e ablukanın kırılması yakında görülecek" ve "Filistinlilere karşı yapılan terörü durdurun" yazılı dövizlerle başta Almanya'da yaşayan Yasemin Acar olmak üzere "Madleen" gemisinde alıkonulan aktivistlerin fotoğraflarını taşıdı.