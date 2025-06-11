İran-Nahçıvan işbirliği artacak

Maku Serbest Ticaret ve Sanayi Bölgesi’nin ev sahipliğinde bugün "Serbest Ticaret ve Sanayi Bölgelerinin Ekonomik Kalkınmasında Diplomasinin Rolü” başlıklı bir konferans başladı.

Konferansa Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) üye ülkeleri, Rusya ve Avrasya ülkeleri temsilcileri katıldı.

Burada konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Özel Temsilcisi yardımcısı Seyyid Ahmedli Samir, "İran-Azerbaycan ilişkileri önemlidir ve her iki taraf için de mükemmel bir potansiyele sahiptir. İki ülke arasındaki ilişkilerin gelecekte daha da artacağına inanıyorum" dedi.

İran-Azerbaycan ilişkilerinin önemli olduğunu anlatan Samir, "Halkın refahı için şu anda iki ülke arasında ulaşım alanında iyi bir işbirliği var’’ ifadesini kullandı.

Azerbaycan yetkilisi, Nahçıvan’ın önemine dikkat çekerek, ‘’Ortak çalışmalar sayesinde sınır bölgesi Colfa'daki ticari faaliyetlerin gelişimine tanık oluyoruz." diye konuştu.