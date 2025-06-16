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16 Haz 2025 22:04

Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni'ndan gazetecilere yapılan saldırıya kınama

Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni'ndan gazetecilere yapılan saldırıya kınama

Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Ataer İsrail'in İranlı gazetecilere yaptığı saldırıyı kınadı.

Terör devleti İsrail'in İran Radyo ve Televizyon Kurumu Seda Sima'ya yönelik alçakça saldırısını kınıyoruz.

Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Ataer İsrail'in İran Devlet Televizyonuna  yaptığı saldırıyı kınadı.

İsrail siyonizmine karşı kahramanca görev yapan İranlı meslektaşlarımızla dayanışma duygularımızı paylaşıyoruz.

Alçakça saldırıda şehit düşenlere Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Kahrolsun İsrail siyonizmi. 

Yaşasın Türkiye-İran kardeşliği.

Ulusal Kanal Yönetim Kurulu adına

Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Ataer

News ID 1927865

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