Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni'ndan gazetecilere yapılan saldırıya kınama

Terör devleti İsrail'in İran Radyo ve Televizyon Kurumu Seda Sima'ya yönelik alçakça saldırısını kınıyoruz.
Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Ataer İsrail'in İran Devlet Televizyonuna yaptığı saldırıyı kınadı.
İsrail siyonizmine karşı kahramanca görev yapan İranlı meslektaşlarımızla dayanışma duygularımızı paylaşıyoruz.
Alçakça saldırıda şehit düşenlere Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
Kahrolsun İsrail siyonizmi.
Yaşasın Türkiye-İran kardeşliği.
Ulusal Kanal Yönetim Kurulu adına
Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Ataer
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