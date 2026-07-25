İsrail rejimi, Moritanya'da protesto edildi

Moritanya'nın başkenti Nuakşot'ta onlarca Moritanyalı vatandaş, Siyonist yerleşimcilerinin Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı.

Gösteriye katılanlar Filistin ve Moritanya bayrakları ile "Mescid-i Aksa'ya yönelik yerleşimci saldırılarını durdurmak için acil eylem" yazılı pankartlar taşıdı.

Siyonist rejimin aşırı sağcı bakanı Itamar Ben-Gvir polis koruması ve fanatik yerleşimciler eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Öte yandan Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları, yaptıkları ortak basın açıklaması ile Siyonist bakan tarafından Mescid-i Aksa'ya yapılan baskını kınadı.