İran: Yemen krizinin askeri bir çözümü yok

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Suudi Arabistan ve Yemen arasındaki son gerilimlere ilişkin derin endişelerini dile getirerek, bölgede istikrarsızlığın önlenmesi için Yemen krizine adil bir çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.

Bekayi, Yemen krizinin askeri bir çözümünün olmadığını belirterek, diyalog sürecine geri dönülmesinin ve üzerinde mutabık kalınan yol haritasının tam olarak uygulanmasının, bölge güvenliği ve Yemen halkının yaşadığı acıların son bulması için tek yol olduğunu ifade etti.

Yemen üzerindeki abluka ve temel ihtiyaç maddelerine erişim kısıtlamalarına dikkat çeken Bekayi, bu durumun derin bir insani krize yol açtığını vurguladı ve kısıtlamaların tamamen kaldırılması çağrısında bulundu.