İran: İsrail ordusunun istihbarat ve komutanlık merkezini vurduk

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan 12. bildiride, "Gerçek Vaat 3" operasyonunun 14. aşamasında intihar İHA'ları ve stratejik füzeler kullanıldığını açıkladı.

Açıklamada, “Bu operasyonda nokta vuruşu kabiliyetine sahip füzelerimiz hastane yakınındaki İsrail ordusunun istihbarat ve komutanlık merkeze isabet etti. Artık tüm dünya İran’ın istihbari ve füze gücünü görmüştür.” ifadesi kullanıldı.

İşgal altındaki toprakların korku nedeniyle askeri üs haline getirildiği kaydedilen açıklamada, “Daha önce işgal altındaki toprakların hava sahasının savunmasız olduğu konusunda uyardık. Artık hiçbir nokta güvende olmayacak” denildi.

Devrim Muhafızları, son nefesini tüketen rejimin bir sonraki darbelere dayanacak gücü kalmadığını vurguladı.