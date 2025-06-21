Erakçi İstanbul'da ikili temaslarda bulundu

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, , İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu sırasında bakanlarla ikili temaslarda bulundu.

Erakçi zirve marjında Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al Sani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ayrı ayrı görüştü.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın dönem başkanlığını Kamerunlu mevkidaşından devralacağı İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu İstanbul'da başladı. Toplantıya, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başta olmak üzere 40’tan fazla dışişleri bakanı katıldı. Ülkelerin heyet başkanlarından 43'ünü bakan ve 5'ini bakan yardımcısı oluşturuyor.

Erakçi ile Fidan görüştü

İran Dışişleri Bakanı Erakçi toplantı öncesi Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile bir araya geldi.