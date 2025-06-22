İran’dan BM Güvenlik Konseyi’ne acil toplantı talebi

İran’ın BM Daimi Temsilciliği, bugün ABD tarafından Fordo, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislere düzenlenen saldırının ardından Güvenlik Konseyi’nden acil bir toplantı yapılmasını talep etti.

İran’ın gönderdiği mektupta şu ifadeler yer aldı:

“Uluslararası barış ve güvenliğin korunması doğrultusunda, İran İslam Cumhuriyeti, bu açık ve yasa dışı saldırgan eylemi ele almak, en güçlü şekilde kınamak ve BM Şartı çerçevesinde Güvenlik Konseyi’ne verilen görev ve sorumluluklara uygun şekilde gerekli tüm önlemleri almak üzere, hiçbir gecikme olmaksızın acil bir Güvenlik Konseyi toplantısı talep etmektedir. Bu korkunç suçları işleyenler tamamen hesap vermeli ve cezasız kalmamalıdır.

İran İslam Cumhuriyeti, planlı şekilde gerçekleştirilen bu saldırgan eylemleri en sert şekilde kınamakta; bu saldırıların, 13 Haziran’da İsrail rejimi tarafından İran’ın barışçıl nükleer tesislerine yönelik kapsamlı askeri saldırının bir devamı olduğunu belirtmektedir.”