Son günlerde Lockheed Martin’in hisse senetleri, İran hava savunma sistemleri tarafından birkaç İsrail F-35 savaş uçağının düşürülmesinin ardından ciddi bir düşüş yaşadı.

İran ile İsrail arasında yaşanan son 12 günlük çatışmalar sırasında, İran hava sahasında birkaç adet F-35 savaş uçağı düşürüldü. Bu gelişme, söz konusu uçakların üreticisi olan Lockheed Martin’in hisse değerini doğrudan etkiledi.

Siyonist tarafı olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, İran tarafı düşürülen uçaklara dair görüntü ve bilgiler yayımlayarak bu gelişmeyi teyit etti. Bu durum Lockheed Martin’in borsa performansında olumsuz bir etki yarattı.

Dün itibarıyla şirketin hisse fiyatı 468 dolara kadar geriledi. Piyasalarda bu kaybı telafi etmeye yönelik bazı girişimler gözlemlendi. İran’ın sunduğu delillerin sorgulanması ve medyada oluşturulan belirsizlik ortamı sayesinde hisse değeri kısa süreliğine 475 dolara kadar yükseldi.

Ancak gece saatlerinde İran tarafından bir F-35 enkazına ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla, bu yükselişin etkisi tersine döndü. Görüntülerin yayılması Lockheed Martin hisselerinde yeni bir düşüşe yol açtı ve fiyat 461 dolara kadar geriledi.

Bu gelişme, Lockheed Martin’in uzun süredir savunduğu "radara yakalanmayan F-35 teknolojisi"nin sahadaki gerçekliğini sorgulattı. Uzmanlar, savunma sanayiinde bir sistemin savaş koşullarındaki başarısının doğrudan hisse değerlerini etkilediğini; başarılı sistemlerin yatırımcı ilgisini artırdığını, başarısız örneklerin ise değer kaybına neden olduğunu vurguluyor.