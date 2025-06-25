İran'ın yeni Bakü Büyükelçisi resmen görevine başladı

İran’ın Bakü Büyükelçisi Muctaba Demirçilu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Siyonist rejimin İran’a yönelik askeri saldırısı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Büyükelçi Demirçilu, Siyonist rejimin İran’a yönelik son askeri saldırganlığına atıfta bulunarak, bölgede gerginlik yaratmanın bu rejimin hedeflerinden biri olduğunu belirterek, komşu ülkelerin bu konuda uyanık ve işbirliği içinde olması gerektiğini vurguladı.

İranlı Büyükelçi ayrıca Bayramov’a güven mektubunun kopyasını sundu.