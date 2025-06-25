  1. Azerbaycan
25 Haz 2025 21:45

İran'ın yeni Bakü Büyükelçisi resmen görevine başladı

İran'ın yeni Bakü Büyükelçisi resmen görevine başladı

İran’ın Bakü Büyükelçisi Muctaba Demirçilu, güven mektubunun kopyasını sunarak görevine resmi olarak başladı.

İran’ın Bakü Büyükelçisi Muctaba Demirçilu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Siyonist rejimin İran’a yönelik askeri saldırısı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Büyükelçi Demirçilu, Siyonist rejimin İran’a yönelik son askeri saldırganlığına atıfta bulunarak, bölgede gerginlik yaratmanın bu rejimin hedeflerinden biri olduğunu belirterek, komşu ülkelerin bu konuda uyanık ve işbirliği içinde olması gerektiğini vurguladı.

İranlı Büyükelçi ayrıca Bayramov’a güven mektubunun kopyasını sundu.

News ID 1928201

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