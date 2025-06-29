Siyonist rejimin Evin Hapishanesi'ne saldırısında 71 kişi şehit oldu

Siyonist rejim tarafından 23 Haziran’da Evin Hapishanesi'ne yönelik gerçekleştirilen vahşi saldırı, bu yasa tanımaz rejimin bir kez daha uluslararası hukuka bağlı olmadığını gözler önüne serdi. Bu saldırı, uluslararası ve insani hukukla çelişen bir eylem olup, cezaevinin revir binası, teknik-mühendislik binası, görüşme salonu ve savcılık birimleri gibi bazı yapılar hedef alınarak füze saldırısına uğradı.

Bu bağlamda İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, Evin Hapishanesi'ne yönelik saldırının toplam şehit sayısı hakkında açıklamada bulundu.

Sözcü Cihangir açıklamasında, "Saldırı günü, bazı aileler mahkum yakınlarını ziyaret etmek veya hukuki işlemlerini takip etmek amacıyla Evin Hapishanesi'ne gelmişti. Ne yazık ki saldırıya uğrayan salonlardan birinde bulunan bazı vatandaşlarımız yaralandı ya da şehit oldu" dedi.

Cihangir, Evin olayında şu ana kadar toplam 71 kişinin şehit olduğunu belirterek, "Bu saldırıda cezaevi idari personeli, askerlik görevini yapan askerler, mahkumlar, mahkum yakınları ve cezaevi civarında yaşayan bazı komşular hayatını kaybetti" ifadelerinde bulundu.

Yargı Erki Sözcüsü, "Maalesef bu olayda yaralanan bazı kişiler oldu. Yaralıların bir kısmı olay yerinde, diğerleri de hastanede yatarak veya tedavi görerek taburcu edilmişlerdir" ifadesini kullandı.