Ayetullah Mekarim Şirazi: İslam Lideri'ni tehdit eden muharibdir

İran'daki büyük Şii taklit mercilerinden Ayetullah Mekarim Şirazi, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'yi tehdit edenler için fetva verdi.

Ayetullah Mekarim Şirazi'nin fetvası şöyle:

''İslam ümmetine ve ülke egemenliğine zarar vermek amacıyla İslam Lideri’ni ve Yüksek Dini Merci’yi tehdit eden veya (Allah korusun) taarruzda bulunan her kişi veya rejimin hükmü muharibdir. Müslümanların veya İslam hükümetlerinin tehdit edenlerle işbirliği yapması ve güçlenmesine katkıda bulunması haramdır. Dünyadaki tüm Müslümanların bu düşmanları sözlerinden ve hatalarından pişman etmesi elzemdir. Eğer Müslümanar bu süreçte herhangi bir zarara uğrarlarsa, inşaallah onlara Allah yolunda mücadele mükafatı verilir.''

ABD Başkanı Donald Trump, İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'yi tehdit etmişti.