Ayetullah Hairi: Devrim Lideri'ne saldırı, tüm müslümanlara saldırıdır

Necef’teki büyük Şii mercilerden Ayetullah Seyyid Ali Ekber Hüseyni Hairi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve Siyonist rejim liderlerinin İslam Devrimi Lideri ve Şii merciiyetine yönelik tehditlerinin ardından önemli bir bildiri yayımladı.

Ayetullah Haeri’nin bildirisi şu şekildedir:

“Bismillahirrahmanirrahim

Son dönemde ABD’nin İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik saldırılarını ve İran topraklarına karşı vahşice yapılan bu açık ihlalleri şiddetle kınıyoruz. Bu saldırılar, yalnızca Müslüman halkların onuruna yapılmış bir hakaret değil, aynı zamanda İslami ve insani değerlere karşı ilan edilmiş bir savaştır.

İran İslam Cumhuriyeti’nin Liderine yönelik açık tehditler karşısında ise açıkça ilan ediyoruz: Rehbere yönelik her türlü saldırı, tüm İslam ümmetine yönelik bir saldırıdır. Zira o yalnızca bir devletin siyasi lideri değil, aynı zamanda İslam ümmetinin dini merciidir; direnişin, İslami vahdetin ve küresel istikbara karşı cihad yolunun sembolüdür.

Bu nedenle, Amerika Birleşik Devletleri’ni ve Siyonist rejimi uyarıyoruz: Bu saldırgan ve akılsızca gidişatın sonuçları çok ağır olacaktır. İslam ümmeti, dini ve siyasi merciiyetine karşı yapılacak hiçbir saldırıya sessiz kalmayacak ve böyle bir girişimde bulunan her kim olursa olsun, en ağır şekilde karşılık görecektir.

Tüm İslam ümmeti evlatlarını ve dünya özgürlükçülerini, duruşlarını açık ve samimi bir şekilde ortaya koymaya; Ayetullah Hamenei önderliğinde yürütülen İslam Cumhuriyeti’nin yüce hedeflerine ulaşmak için var güçleriyle çalışmaya davet ediyoruz.

İran İslam Cumhuriyeti’ni, mücadeleci halkını ve hikmetli liderliğini tüm gücümüzle destekliyoruz. Hiç kimse, Lider'e zarar vermeyi düşünmesin; karşılarında tüm İslam ümmetini bulacaktır.

Bölge güvenliğini hedef alan düşmanın tüm komploları geçmişte olduğu gibi yine başarısızlığa uğrayacaktır"