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29 Haz 2025 21:40

İran'dan ABD'nin koşulsuz teslim çağrısına tepki

İran'dan ABD'nin koşulsuz teslim çağrısına tepki

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, ABD'nin kendi şartlarını dayatması halinde müzakere yapılmayacağını belirtti.

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, ABD merkezli CBS News'e röportaj verdi.

İrevani, Trump'ın kuşulsuz teslim çağrısına tepki göstererek, "Koşulsuz teslim müzakere anlamına gelmez, bize politikalarını dikte etmektir. Eğer onlar müzakereye hazırsa, biz de hazırız. Fakat ABD şartlarını dayatmaya çalışırsa, onlarla müzakere mümkün değildir." dedi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA müfettişlerinin şu anda İran'ın nükleer tesislerine giremediğini belirten İrevani, ''Onlar İran'da güvenli yerde bulunuyor, ancak faaliyetleri askıya alındı. Nükleer tesislerimize erişmelerine izin verilmiyor. Çünkü görevlerini yerine getirmediler." ifadesini kullandı.

News ID 1928296

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