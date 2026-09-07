Tahran Valisi: Pakistan ile ilişkileri her alanda geliştirmeyi hedefliyoruz

Tahran Valisi Muhammed Sadık Motamedyan, pazartesi günü öğle saatlerinden önce Pakistan’ın İran Büyükelçisi İmran Ahmed Sıddıki ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Pakistan ile ilişkilerin her alanda geliştirilmesine yönelik yeni planlardan söz etti.

İki ülke arasındaki derin tarihi, kültürel ve dini ilişkilere dikkat çeken Motamedyan, İran ve Pakistan devletleri ile halkları arasında güçlü bağların bulunduğunu vurguladı.

Motamedyan, Pakistan hükümeti ve halkının İran’a yönelik son savaş sırasında sergilediği destekleyici tutuma ve Pakistan’ın ABD ile ilgili süreçte üstlendiği arabuluculuk rolüne değinerek, bunun iki taraf arasındaki köklü dostluk ve bağların bir göstergesi olduğunu söyledi.

Tahran Valisi, Pakistan Büyükelçisi ile bugün gerçekleştirdiği görüşmeyi, ortak işbirliği alanlarının belirlenmesi yönünde pratik bir adım olarak nitelendirdi. Motamedyan, kültür, turizm ve yatırım alanlarında işbirliği yapılması konusunda ilk anlaşmaların sağlandığını belirtti.

Motamedyan ayrıca Pakistan İçişleri Bakanı tarafından ülkeye resmi olarak davet edildiğini açıklayarak, iki ülkenin tüccar ve iş insanlarının karşılaştığı sorun ve engelleri ele almak ve bunların giderilmesine yönelik çözüm yollarını Pakistanlı yetkililerle görüşmek üzere yakın zamanda Pakistan’a gideceğini söyledi.

İranlı vali, ekonomik, ticari, kültürel ve turizm alanları başta olmak üzere ilişkilerin her alanda geliştirilmesi konusunda ciddi bir iradenin bulunduğunu vurgulayarak, asıl hedefin İran’ın başkenti Tahran ile Pakistan’ın büyük şehirleri arasındaki mevcut fırsatları belirlemek ve aralarında etkili iletişim ve işbirliği kanalları oluşturmak olduğunu ifade etti.