Taliban: Afganistan topraklarının başka bir ülkeye karşı kullanılmasına izin vermeyeceğiz

Afganistan geçici hükümetinin sözcü yardımcısı Hamdullah Fıtrat, Ria Novosti’ye verdiği demeçte, Kabil’in hiçbir tarafın Afganistan topraklarını diğer ülkelere karşı tehdit oluşturmak amacıyla kullanmasına izin vermeyeceğini söyledi.

Afganistan’ın tamamının merkezi hükümetin kontrolü altında olduğunu belirten Fıtrat, Taliban’ın yeniden iktidara gelmesinden bu yana Afganistan’daki güvenlik durumunun önemli ölçüde iyileştiğini ifade etti.

Afganistan Taliban’ını iç işlerine karışmakla suçlayan ülkelerin başında Pakistan geliyor. İslamabad yönetimi, Pakistan karşıtı ayrılıkçı grupların ve “Tehrik-i Taliban Pakistan” (TTP) gibi terör örgütlerinin Afgan Taliban’ının desteğiyle Afganistan’da barındığını ve oradan faaliyet yürüttüğünü savunuyor.