İran’ın etkili füze gücünün büyük kısmını henüz göstermedik

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, İran'ın savunma kapasitesine ilişkin yaptığı açıklamada, İran’ın yer altı füze kentlerinin ve savunma altyapısının büyük bölümünün hala gizli olduğunu ifade etti.

Tuğgeneral Cebbari, İran silahlı kuvvetlerinin her türlü saldırıya karşı maksimum hazırlık seviyesinde olduğunu belirtti.

İranlı tuğgeneral, “Eğer İsrail ve ABD ile bir savaş çıkarsa, biz iki yıl boyunca her gün füze atsak bile cephanelerimiz tükenmez,” dedi.

Kamuoyunun bugüne dek sadece Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri’nin sınırlı kapasitesini gördüğünü ve asıl gücün yer altındaki sistemlerde saklı olduğunu vurgulayan Tuğgeneral “Şu ana kadar etkili füzelerimizin ve savunma sistemlerimizin büyük bir kısmını göstermedik,” ifadelerini kullandı.

Tuğgeneral Cebari ayrıca, Siyonist rejimin savaşı sürdürmesi halinde, İran Ordusu, Devrim Muhafızları ve direniş ekseninin tüm unsurlarının sahaya ineceğini ve bu durumda karşı taraf için sahnenin “seyredilmeye değer” olacağını kaydetti.