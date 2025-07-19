Erakçi: Siyonist rejimden gelen hiçbir ateşkes güvenilir değildir

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Siyonist rejim ve ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü 12 günlük dayatılmış savaşa karşı İran'ın cesur direnişine dikkat çekerek, “Bu savaşı biz istemedik ama ona hazırdık” dedi.

Erakçi, CGTN’ye verdiği röportajda şöyle konuştu:

“Bu bir çatışma değil, açık bir saldırıdır. İsrail’in İran’a karşı sebepsiz yere gerçekleştirdiği saldırganlık. Kendi meşru savunma hakkımızı kullanmaktan başka bir yolumuz yoktu. Bu nedenle ülkemizi savunduk; burada, kendi topraklarımızda cesurca direndik. Saldırganları geri püskürttük ve onları koşulsuz ateşkesi kabul etmeye zorladık biz de bu ateşkesi kabul ettik.”

Erakçi şöyle devam etti:

“Elbette bu ateşkes kırılgandır ve bunun nedeni de açıktır: O rejimden (Siyonist rejim) gelen hiçbir ateşkes güvenilir değildir; çünkü son derece kötü bir geçmişe sahiptir. Bu yüzden biz, bu ateşkesin bozulması ihtimaline karşı tamamen tetikte ve hazırlıklıyız.”

*İran’ın ABD ile nükleer müzakerelere yeniden başlama konusunda hala zamana ihtiyacı olduğunu söylediniz. İran neyi değerlendirmeye çalışıyor?

“Eğer hala ikna olmadıysak, bunun sebebi karşı tarafın gerçekten kazan-kazan çözümüne ulaşma iradesini henüz göstermemiş olmasıdır. Nükleer programımız tamamen barışçıldır ve bu konuda yüzde yüz eminiz. Bu güveni başkalarıyla paylaşmakta da hiçbir sorunumuz yok ama bu yalnızca müzakere yoluyla mümkündür.

2015 yılında bunu zaten yaptık; 5+1 ülkeleriyle müzakereler yürüttük, bir anlaşmaya vardık ve bu anlaşma nihai hale geldi. Hatırlarsanız, o dönemde dünya bu anlaşmayı büyük bir diplomatik başarı olarak kutladı. Biz de ona sadık kaldık.

Ancak ABD birdenbire anlaşmadan çekilme kararı aldı çok üzücü bir karardı ve bugün gördüğümüz her şey o çıkışın sonucudur.

Müzakere edilmiş bir anlaşmaya dönüş mümkün mü? Bence mümkün. Ama dediğim gibi bu, karşı tarafın ciddi ve gerçek bir irade göstermesini gerektirir. Askeri seçenek tamamen kenara bırakılmalı, ileriye dönük adımlar atılmalı ve müzakere yoluyla bir çözüm aranmalıdır.”

Erakçi son olarak şunları vurguladı:

“Bence son saldırı da gösterdi ki İran’ın nükleer programıyla askeri yollarla başa çıkmak mümkün değil. Etkili olan tek yol diplomatik, müzakere edilmiş bir çözümdür. Bu da ancak karşı taraf askeri emellerinden vazgeçip bize verdikleri zararı telafi ederse mümkündür. O zaman biz de müzakerelere katılmaya hazır olacağız.”