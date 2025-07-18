İran'dan “Yeniden saldırı girişimine daha sert yanıt verilecek” uyarısı

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, ülkenin Hava Savunma Karargâhı’nı ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin dayatılan 12 günlük savaş sırasında , ülkenin semalarını savunmada en ön safta yer alarak her düzeydeki tehdide karşı durabileceğini ve İran halkının düşmanlarını pişman edeceğini kanıtladığını vurguladı.

Tümgeneral Musevi, “Bu kadar sayıda ve hacimde düşman hava aracının düşürülmesi, hava savunmasının yiğit kahramanlarının yeteneğini, iradesini ve cesaretini göstermektedir ve bu, İran halkının hafızasında kalıcı bir şekilde yer alacaktır” dedi.

Tümgeneral Musevi ayrıca, "Sistemlerin güncellenmesi ve yeniden yapılandırılması, düşmanın tehdidine karşı uygun yeni taktik ve tekniklerin yanı sıra yaratıcılık ve yenilik kullanılması, operasyonel çevikliğe odaklanılması, yerli bilimsel ve teknolojik kapasitelerden yararlanılmasının önemine vurgu yaparak, “Düşman, aziz ülkemiz İran’a yeniden saldırmaya kalkışırsa, Allah’ın izniyle eskisinden de daha ağır darbelerle karşılaşacak ve daha büyük bir yenilgi yaşayacaktır” ifadelerinde bulundu.