İran savunma bakanı: Siyonistlerin saldırısına kararlı bir yanıt verdik

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nesirzade ile Güney Afrika Savunma Bakanı Anji Motshekga arasında yapılan telefon görüşmesinde, uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi, tek taraflı yaklaşımlarla mücadele ve ülkelerin toprak bütünlüğünün korunması vurgulandı.

Tuğgeneral Nesirzade, Güney Afrika’nın Filistin halkına destek veren tutumunu ve İsrail’in İran ile Gazze’ye yönelik saldırılarını kınayan açıklamalarını takdir etti. İranlı bakan bu duruşun, ülkenin adalet arayan ve ırkçılığa karşı olan ruhtan kaynaklandığını belirtti.

İranlı bakan ayrıca her iki ülkenin terörle mücadele, yayılmacılığa karşı duruş ve kitlesel yıkım silahlarına karşı ortak duruş sergilediğini ifade etti.

İsrail’in sivil alanlara yönelik saldırılarının uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurgulayan Tuğgeneral Nasirzade, İran’ın bu saldırılara güçlü bir yanıt verdiğini ve ABD aracılığıyla İsrail’in ateşkes talep ettiğini, İran’ın da bölgedeki krizin tırmanmasını önlemek için kabul ettiğini söyledi.

Bununla birlikte, herhangi bir yeni saldırıya karşı kararlı şekilde karşılık verme kapasitesine sahip olduklarını belirtti.

“Halkımız ve hükümetimiz, İran’a yönelik saldırılara karşıdır,” diyen Motshekga ise İran’ın toprak bütünlüğünü koruma çabalarını desteklediğini ifade etti.

Motshekga İran’ın güç ve direncinin özgürlük yanlısı tüm milletler için ilham kaynağı olduğunu belirtti.