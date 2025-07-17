Silahlı kuvvetlerimizin gücü, düşmanı ateşkese mecbur bıraktı

Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Fedevi, silahlı kuvvetlerinin tam hazırlık durumunda olduğunu vurgulayarak, “Eğer ordumuz zayıf olsaydı, düşmanlar ateşkes talebinde bulunmazdı” dedi.

Tuğgeneral Fedevi, Siyonist rejimin daha önce Hamas ve Hizbullah ile yaptığı ateşkes anlaşmalarını ihlal etme geçmişine dikkat çekerek, İsrail’in İran’a karşı yeni bir saldırı başlatma ihtimali üzerine uyarılarda bulund.

"Saldırırlarsa, daha kararlı ve güçlü bir şekilde karşılık veririz" diyen Tuğgeneral Fedevi, düşmanların hiçbir hedefine ulaşamadığını ve bu durumun İslam Devrimi cephesinin zaferini gösterdiğini belirtti.

Tuğgeneral Fedevi ayrıca, İran Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcı gücünün barış taleplerinde belirleyici rol oynadığını söyleyerek, mevcut hazırlık seviyesinin "en yüksek düzeyde" olduğunu vurguladı.