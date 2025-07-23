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23 Tem 2025 14:38

Türkiye ve İngiltere Eurofighter'da Mutabakat Zaptı'nı imzaladı

Türkiye ve İngiltere Eurofighter'da Mutabakat Zaptı'nı imzaladı

Türkiye ile İngiltere arasında Eurofighter savaş uçaklarının alımına ilişkin Mutabakat Zaptı'nın imzalandı.

Türkiye uzun süredir Avrupa'dan satın almaya çalıştığı Eurofighter Typhoon tipi savaş uçaklarına kavuşuyor.

Bu doğrultuda önemli bir adım atan Ankara ve Londra, Türkiye'nin Eurofighter savaş uçaklarını kullanmasına izin veren ortak mutabakat zaptını imzaladı.

Türkiye'nin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulüne ilişkin tam kapsamlı mutabakat zaptı, İstanbul'da düzenlenen 17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda bir araya gelen Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey tarafından imzalandı.

News ID 1928888

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