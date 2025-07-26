Trump'tan Tayland ve Kamboçya'ya ateşkes çağrısı

Truth Social hesabından açıklamada bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Kamboçya ile Tayland arasında ateşkes için diplomasi yaptığını paylaştı.

Trump, Kamboçya ve Tayland liderleriyle görüşerek, çatışmaların durdurulmasını istediğini ifade etti.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile görüştüğünü ve Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai ile de birazdan görüşeceğini belirten Trump, "Şu anda devam eden savaşın sona erdirilmesini talep ediyorum. Şu anda her iki ülkeyle de ticaret anlaşması görüşmeleri yapıyoruz ancak savaş halinde olan hiçbir ülkeyle anlaşma yapmak istemiyoruz, bunu onlara da söyledim." ifadelerini kullandı.

Tayland-Kamboçya sınır çatışmalarında ölü sayısı 32'ye yükseldi

Tayland ve Kamboçya arasında önceki gün başlayan sınır çatışmalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 32'ye ulaştığı bildirildi. Çatışmalarda, Tayland tarafında 6'sı asker 19 kişi, Kamboçya tarafında ise 5'i asker 13 kişi hayatını kaybetti.