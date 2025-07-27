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27 Tem 2025 15:27

Kongo'da kiliseye kanlı saldırı: en az 21 ölü

Kongo'da kiliseye kanlı saldırı: en az 21 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, Müttefik Demokratik Güçler adlı isyancı grup bir kiliseye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda en az 21 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda ev ve dükkan da ateşe verildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı grup Müttefik Demokratik Güçler tarafından bir kiliseye düzenlenen saldırıda en az 21 kişi hayatını kaybetti.Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletinde yer alan Komanda'da isyancı grup Müttefik Demokratik Güçler tarafından kiliseye saldırı düzenlendi.

Yerel saatle 01.00 sıralarında düzenlenen saldırıda en az 21 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda, çok sayıda ev ve dükkan ateşe verildi.

Yetkililer, kurbanların çoğunun hem kilise içinde hem de dışında vurularak öldürüldüğünü ifade etti.

News ID 1928974

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