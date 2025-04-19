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19 Nis 2025 15:43

Kongo Nehri’nde yanan teknede 148 kişi öldü

Kongo Nehri’nde yanan teknede 148 kişi öldü

Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde yolcu taşıyan ahşap bir teknenin alev alması sonucu 148 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin kuzeybatısındaki Kongo Nehri'nde yaklaşık 500 yolcu taşıyan ‘HB Kongolo’ adlı ahşap yolcu teknesi, Matankumu Limanı’ndan Bolomba’ya doğru sefer halindeyken aniden alev aldı. Yaşanan faciada en az 148 kişi öldü.

Yerel kaynaklara göre, ölenlerin arasında çok sayıda kadın ve çocuk da bulunuyor. Pek çok yolcunun yüzme bilmemesi nedeniyle tekneden kurtulamadığı öğrenildi. Yangından sağ kurtulan yaklaşık 100 kişi geçici sığınma alanlarına yerleştirilirken, yaralananlar ise çevredeki sağlık merkezlerine kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre yangının, teknede yemek pişiren bir kadının neden olduğu kazara yangın sonucu başladığı bildirildi. Olayla ilgili resmi soruşturma başlatıldı

News ID 1926175

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