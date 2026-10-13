İşgalci İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 4 bin 389'a ulaştı

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail saldırıları sonucu yaşanan can kaybı ve yaralanmalara ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Açıklamaya göre İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 389'a, yaralıların sayısı ise 12 bin 424'e yükseldi.

Böylece İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarında toplam can kaybı 8 bin 956'ya, yaralı sayısı 30 bin 660'a ulaştı.

Bakanlık, 10 Ekim'deki açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 bin 387 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Öte yandan İsrail ordusu, bölgedeki ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen saldırılarını sürdürdü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail topçuları ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı Mansuri ve Mecdel Zun beldelerinin çevresini ve Nebatiye vilayetine bağlı Doğu Zavtar beldesini hedef aldı.