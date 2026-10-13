Tahran’dan Londra’ya: Kanıtsız suçlamalarla sorumluluktan kaçamazsınız

İran Dışişleri Bakanlığı, Tahran’ı İngiltere’deki RAF Fairford Hava Üssü’nde yaşandığı öne sürülen güvenlik olayıyla ilişkilendiren suçlamaları sert bir dille kınadı. Bakanlık, iddiaları İran karşıtı kampanyayı körüklemeyi ve İngiltere’nin İran’a yönelik ABD-İsrail saldırılarındaki rolünden doğan sorumluluğunu örtbas etmeyi amaçlayan “alçakça bir komplo” olarak nitelendirdi.

Bakanlığın açıklamasında, İngiliz hükümetinin somut kanıt sunmadan ve “yüksek ihtimalle” ya da “neredeyse kesinlikle” gibi muğlak ifadelerin arkasına sığınarak siyasi ve hukuki sorumluluktan kurtulamayacağı vurgulandı. Bu tür ifadelerin, dayanaksız suçlamalara sahte bir inandırıcılık kazandırma ve sorumluluktan kaçma girişimi olduğu belirtildi.

İngiltere’nin geçmişte başka ülkelere yönelik güvenlik iddiaları ortaya atma siciline dikkat çekilen açıklamada, bu tür yaklaşımların Batı Asya’da gerilimleri tırmandırdığı ve yıkıcı çatışmalara zemin hazırladığı ifade edildi. İngiliz hükümetinin uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden bu tutumundan hesap vermesi gerektiği kaydedildi.

İran Dışişleri Bakanlığı suçlamaları kesin bir dille reddederken, İngiliz hükümetini, ayrıca bir sahte bayrak operasyonunu planlayan ve gerçekleştirenleri, bu kurgu ve asılsız iddiaların doğuracağı tüm sonuçlardan sorumlu tuttu.